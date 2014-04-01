Италия сможет обойтись зимой без российского газа - Eni

Италия обеспечит свои потребности в газе предстоящей зимой и без российских поставок через территорию Украины, сказал в понедельник глава нефтегазовой компании Eni, крупнейшего итальянского клиента российского Газпрома, пишет "Рейтер".

После критикуемого Западом присоединения Крыма к РФ в рамках украинского кризиса Европа задумалась о снижении импорта энергоносителей из России, которая поставляет около трети используемых ЕС нефти и газа, при этом примерно половина газа в Европу доставляется через Украину.

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"Мы беспокоимся по поводу будущей зимы, но уверены, что даже в том несчастливом случае, если не будет поставок через Украину, мы все равно справимся", - сказал Паоло Скарони в ходе конференции.

Италия, которая импортирует 90 процентов потребляемого газа, получает его в основном из России, Ливии, Алжира и Нидерландов. По данным российского экспортера газа Газпрома, в 2013 году Италия почти удвоила закупки газа в РФ, увеличив их до 25,33 миллиарда кубометров с 15,08 миллиарда в 2012 году.

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