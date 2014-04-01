Цены на нефть снизились на фоне статданных из Китая

Цены на нефть снижаются на фоне публикации статданных из Китая, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уже снизились на $0,06 - до $107,70 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае - на $0,22, до $101,36.

Активность в производственном секторе Китая незначительно выросла в марте, согласно официальным данным, однако этот показатель вряд ли развеет опасения рынка, что рост китайской экономики существенно замедлился в первом квартале.

"Инвесторы не хотят по-новому интерпретировать макроэкономическую статистику пока не увидят показатели занятости в США. Они будут основным определяющим фактором для цен с точки зрения макроэкономики, а до тех пор, думаю, рынком будут управлять фундаментальные данные, в частности, данные о запасах", - сказал директор по анализу сырьевых рынков Азии Societe Generale Марк Кинан.

Аналитики предполагают рост запасов топлива в США в связи с повышением импорта.

Инвесторы продолжают следить за кризисом в Украине, вызвавшим наиболее жесткое противостояние между Западом и Россией со времен холодной войны. Накануне Россия сократила военную группировку у границы с Украиной после переговоров с Вашингтоном.

"Такие виды сырья как природный газ, зерно и, может быть, золото, как низкорискованный актив, более зависят (от ситуации в России). Европа не нужна России как покупатель нефти и наоборот", - считает Кинан.