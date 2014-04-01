Цена российского газа для Украины составит $385,5 - Миллер

Россия прекращает действие «декабрьской» скидки, и цена российского газа для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сказал журналистам.

«В соответствии с действующим контрактом на поставку газа, его цена для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов. «Декабрьская» скидка на газ больше применяться не может. Это предопределено и следует из неисполнения украинской стороной обязательств по погашению долга за поставки газа в 2013 году и отсутствием 100% оплаты текущих поставок, и, соответственно, увеличением долга за поставленный газ. Сумма долга на сегодня составляет 1711 млн долларов», - сказал Миллер.

Он сообщил, что одновременно со второго квартала увеличивается ставка транзита российского газа по территории Украины. Ее рост составит 10%, как и предусмотрено формулой расчета в контракте на транзит от 2009 года с учетом цены на газ.

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«Газпром» будет платить повышенный тариф за транзит и полностью исполнять свои контрактные обязательства», - подчеркнул Миллер.

Сегодня Совет федерации РФ должен одобрить закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», который предполагает денонсацию, в том числе харьковских соглашений.

Справка УНИАН. Согласно контрактам между Украиной и Россией в 2009 году, Украина получила 100-долларовую скидку по Харьковскому соглашению за базирование на своей территории в Крыму российского Черноморского флота. В декабре 2013 года был подписан контракт, по которому цена на газ для Украины стала меньше на треть и была установлена в 268,5 долларов за тысячу кубометров газа.

Черноморский флот РФ должен был базироваться до 2017 года в Крыму, однако, согласно Харьковским украинско-российским договоренностям от апреля 2010 года, срок его базирования был продлен до 2042 года.

Кабинет министров при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год заложил повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долларов за тысячу кубометров.

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