Глава "Нафтогаза" на этой неделе поедет на переговоры с "Газпромом"

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев планирует на текущей неделе посетить Москву для переговоров с руководством российского газового монополиста «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коболев сообщил в ходе брифинга в «Нафтогазе».

«На этой неделе я еду на встречу с Алексеем Борисовичем (Миллером, главой «Газпрома» - УНИАН )», – сказал Коболев. При этом он отказался сообщить детали предстоящих переговоров.

Ранее о планах посетить Москву для переговоров с руководством "Газпрома" заявлял министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан. По словам Продана, украинская делегация планировала обсудить вопрос ценообразования на российский газ для Украины во втором квартале 2014 года, а также ставки транзита газа по территории Украины.

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