Цена российского газа для Украины ожидаема – глава «Нафтогаза»

Цена импортируемого в Украину российского газа, которая во втором квартале текущего года составит не менее 385,5 долл. за тысячу кубометров, является ожидаемой и соответствует контракту, подписанному и действующему между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским монополистом компанией «Газпром». Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Абсолютно ожидаемое заявление. Данная цена соответствует контракту», - сказал Коболев.

Ранее председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил в Москве, что Россия прекращает действие «декабрьской» скидки, и цена российского газа для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов за тысячу кубометров.

Аналогичный прогноз цены на второй квартал 2014 года делал глава Минэнергоугля Украины Юрий Продан. В конце марта он отмечал, что цена российского газа для Украины составит порядка 387 долл. за тысячу кубометров.

Читайте такжеВ Кабмине заявляют, что Украина не будет платить России за газ больше $387