Запасы газа в украинских хранилищах снизились до 7,2 млрд кубов

Запасы в ПХГ – 7,2 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах составляют 7,2 млрд кубометров, что является достаточно низким показателем, сообщил журналистам глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Запасы в ПХГ – 7,2 млрд кубометров», - сказал Коболев. При этом он подчеркнул: «Так как сейчас заканчивается сезон подъема газа из хранилищ, уровень должен быть низким, но не настолько».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец февраля в украинских ПХГ находилось порядка 11,5 млрд кубометров. В то же время в «Газпроме» заявляли, что для бесперебойного транзита газа в ЕС объем топлива в украинских хранилищах должен составить не менее 19 миллиардов кубометров.

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