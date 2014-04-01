Продан заявляет, что скидка на российский газ продолжает действовать

Цена на российский газ для Украины на второй квартал в объеме 385,5 долл. за тысячу кубометров рассчитана с учетом «харьковской скидки», и пока Украина не получала никаких документов о денонсации этой скидки.

Об этом накануне заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Пока действует скидка, у нас нет документов (о ее денонсации - УНИАН)», - сказал Продан. При этом он отметил, что Украина исходит из того, что Крым – это все-таки украинская территория и Черноморский флот России находится на украинской территории.

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Ранее председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил в Москве, что цена российского газа для Украины составит во втором квартале 385,5 долларов за тысячу кубометров. В НАК «Нафтогаз Украины» эту цену назвали ожидаемой и соответствующей контрактам.