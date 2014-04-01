«Нафтогаз» собирается провести аукцион на право поставок газа из Европы

НАК «Нафтогаз Украины» намерена выкупать весь природный газ из Европы, поставки которого могут начаться в ближайшее время, до отмены действия нулевой ставки НДС при его импорте частными компаниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«В апреле все желающие поставить реверсный газ в Украину должны его продавать НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Коболев.

По его словам, нулевая ставка НДС при импорте газа позволяет частным компаниям реализовывать топливо на рынке Украины по завышенным ценам.

«Импорт газа из Европы не облагается НДС. Это, к сожалению, привело к ситуации, когда газ... некоторые компании продавали даже дороже, чем есть возможность у нас купить у «Газпрома», - отметил глава «Нафтогаза».

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Также Коболев отметил, что «Нафтогаз» обратился в Министерство финансов c инициативой отменить нулевую ставку НДС для частных компаний.

«Мы уже подали предложение в Министерство финансов, надеемся, что господин Шлапак нас поддержит, что нужно отменить норму, которая позволяет импортировать именно частным компаниям газ без НДС», - сказал Коболев.

В то же время, по словам Коболева, нулевую ставку необходимо сохранить исключительно для НАК «Нафтогаз Украины», так как компания на данный момент не располагает достаточными оборотными средствами для уплаты налога.

Кроме этого, «Нафтогаз» намерен организовать аукцион на право поставок газа из Европы в Украину.

«Все желающие, кто даст самую низкую цену, мы прозрачно купим», - подчеркнул глава компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе 2014 года приняла закон об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Справка УНИАН. В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).

В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимается госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». Однако российский газовый монополист уже заявил о возврате к прежним ценам на топливо с 1 апреля 2014 года, что вновь может лишить «Нафтогаз» монопольного положения на рынке газа Украины.