Газ собственной добычи в Украине не может быть супердешевым - глава «Нафтогаза»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Необходимо остановить практику популистских заявлений о каком-то мифическом дешевом газе. Частные компании, которые начинают добывать газ в Украине, для них предельной ценой, при которой они готовы инвестировать, является 250 долл. за тыс. кубометров. Ведь они все не дураки. Не корректно говорить, что есть дешевый газ», - сказал Коболев.

По словам главы компании, люди, которые заявляют о необоснованности повышения тарифов на газ для населения, ссылаясь на наличие в Украине дешевых углеводородов собственной добычи, забывают о значительных капиталовложениях в разработку месторождений голубого топлива.

«Что касается цен для населения. Были по этому поводу разные комментарии. Даже один уважаемый человек сказал, что я пришел (в компанию - УНИАН), не разобрался и сразу поднял (тариф на газ для населения – УНИАН). Хочу прокомментировать. Разобрался давно, работал здесь много, знаю насколько это важный вопрос. В ответ могу сказать, что кто не разбирается, нужно задать себе простой вопрос: каким образом может газ в Украине стоит дешевле, чем в России? Рассказы про супердешевый газ собственной добычи является неправдой, является непониманием экономических принципов», - подчеркнул Коболев.

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«В добыче газа основные затраты — не маржинальные. Они действительно относительно небольшие. Если вы до этого потратили много денег, пробурили несколько скважин, нашли продуктивную скважину и начали добывать газ, тогда ваши маржинальные затраты будут действительно небольшими. Но для этого необходимо очень много средств», - сказал глава компании.

Также Коболев сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» привлек международных аудиторов с целью определить реальные показатели цен на добычу природного газа в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы Донецкой ОГА Сергея Таруты (совладелец одной из крупнейших промышленных групп Украины — корпорации «ИСД»), заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о 50%-ном повышении цен на газ для населения уже с мая является абсолютно непонятным с точки зрения обоснованности такого решения.

В конце 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), пересмотрела цены на реализацию газа собственной добычи для нужд населения на 2014 год для крупнейших газодобывающих компаний страны, в которых государство имеет долю более 50%.

Комиссия сохранила цену на газ собственной добычи для госкомпании «Укргазвыдобування» в размере 349,2 грн за 1 тыс. куб. м. Для «Черноморнефтегаза» цена реализации увеличилась на 2,7% по сравнению с 2013 годом - до 452 грн за 1 тыс. куб. м.

Для «Укрнафты» цена в 2014 году составит 562,5 грн за 1 тыс. куб. м, что на 14,2% больше по сравнению с ценой реализации в 2013 году.