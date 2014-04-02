Цена нефти Brent упала до пятимесячного минимума

На мировых торгах в среду, 2 апреля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных из США, передает Reuters.

Стоимость нефти марки Brent держится выше отметки $105 за баррель, что соответствует пятимесячному минимуму (марка подорожала в среду на $0,03 - до $105,65 за баррель).

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на $0,10 - до $99,64 за баррель. Напомним, во вторник нефть подешевела на 2 процента, так как ливийские повстанцы пообещали возобновить работу основных нефтяных портов в ближайшие дни.

Аналитики считают, что рынку была нужна коррекция после резкого роста цен с середины марта.

ОПЕК в марте снизила добычу до минимального уровня с декабря.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе снизились на 5,8 миллиона баррелей при прогнозе роста на 1,1 млн. Отчет о запасах Управления энергетической информации Минэнерго США будет опубликован в среду вечером.

Рынок нефти останется в узком диапазоне до выхода отчета о занятости в США в пятницу.