В конце марта бензин подорожал на 5-7%

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 20 по 31 марта выросли на 5% - до 13,10 грн/л, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным результатов мониторинга, больше всего бензин за указанный период подорожал в Донецкой и Херсонской областях - на 7,3% и 7%, соответственно. Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Донецкой - 13,61 грн/л, Одесской - 13,50 грн/л и Ивано-Франковской областях - 13,41 грн/л областях, самые низкие - в Запорожской и Черниговской областях - 12,30 грн/л.

В то же время, потребительские цены на дизельное топливо в Украине с 20 по 31 марта выросли на 7,5% - до 12,17 грн/л. Самые высокие цены на дизтопливо зафиксированы в Луганской - 12,43 грн/л, Тернопольской - 12,33 грн/л и Донецкой областях - 12,30 грн/л, самые низкие - в Днепропетровской и Запорожской областях - 11,93 и 11,90 грн/л, соответственно.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины, по состоянию на 1 апреля, вырос до 11,5 грн с 8,2 грн в начале 2014 года.