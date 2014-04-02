Яценюк: вопрос реверса газа из Словакии имеет исключительно политическую подоплеку
Украина может получать до 25 млрд кубометров газа по цене на 100 долларов дешевле российского газа
Вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину, потенциальный объем которых рассчитывается на уровне 10 млрд кубометров, имеет исключительно политическую подоплеку и не связан с необходимостью принятия технологических решений, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве.
«Ведутся разговоры о том, что нам надо сложить определенные средства для того, чтобы построить новую трубу, или технологические возможности для организации реверса из Словакии. Но правда в том, что технических барьеров для организации реверса газа – нет. Это сугубо политическое решение», - сказал Яценюк.
Он напомнил, что Украина может получать до 25 млрд кубометров газа по цене на 100 долларов дешевле российского газа.
При этом Яценюк подчеркнул, что Украина готова к переговорам с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом» и рассчитывает использовать все имеющиеся «политические, технические и законные меры» в таких переговорах.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что Украина на сегодняшний день пока не нашла компромисс со Словакией о реверсе газа, но техническая возможность для этого есть.
Также комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсных поставках газа в Украину до конца апреля, а сами поставки начнутся до конца этого года.