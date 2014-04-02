Яценюк: вопрос реверса газа из Словакии имеет исключительно политическую подоплеку

Вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину, потенциальный объем которых рассчитывается на уровне 10 млрд кубометров, имеет исключительно политическую подоплеку и не связан с необходимостью принятия технологических решений, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве.

«Ведутся разговоры о том, что нам надо сложить определенные средства для того, чтобы построить новую трубу, или технологические возможности для организации реверса из Словакии. Но правда в том, что технических барьеров для организации реверса газа – нет. Это сугубо политическое решение», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что Украина может получать до 25 млрд кубометров газа по цене на 100 долларов дешевле российского газа.

При этом Яценюк подчеркнул, что Украина готова к переговорам с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом» и рассчитывает использовать все имеющиеся «политические, технические и законные меры» в таких переговорах.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что Украина на сегодняшний день пока не нашла компромисс со Словакией о реверсе газа, но техническая возможность для этого есть.

Также комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсных поставках газа в Украину до конца апреля, а сами поставки начнутся до конца этого года.