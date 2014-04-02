США начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году

Соединенные Штаты Америки начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году, и нынешние действия России в отношении Украины делают актуальным вопрос уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри на Совете ЕС-США по энергетике с участием Верховного представителя Европейского Союза Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

«США и Европа должны еще многое сделать для диверсификации энергопоставок. Мы над этим очень тяжело работаем в США. Через наш новый статус, как газодобытчика, и утверждение семи лицензий на экспорт газа - это поможет поставлять газ на международные рынки. Мы ждем этого, и начнем это делать в 2015 году», - сказал Керри.

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«Мы будем поставлять больше газа, чем вся Европа потребляет газа сегодня. И задачей будет справиться с насущными вызовами, которые существуют сейчас в Украине, - а они носят критический характер, а также в важном для нас всех вопросе климатических изменений... Мы будем партнерами, и это партнерство между Соединенными Штатами и Европой является абсолютно важным», - сказал американский госсекретарь.

Ранее в интервью УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина планирует построить плавучий терминал для приёмки сжиженного газа для импорта газа, в том числе и из США.