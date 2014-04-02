Украина продолжит строить LNG-терминал

Кабинет министров Украины намерен продолжать реализацию проекта по строительству LNG-терминала в Одесской области в рамках выполнения программы по диверсификации поставок газа в Украину. Об этом в ходе международной инвестиционной конференции заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Предыдущее правительство пыталось построить LNG-терминал. Мы не отказались от этой мысли. Мы поддерживаем этот проект. Мы хотим взять в аренду платформу, и в Одесской области построить терминал. Это даст нам еще пару миллиардов кубометров (дополнительно к существующему балансу топлива)», - сказал Яценюк.

В то же время, по данным Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, ввести LNG-терминал в эксплуатацию можно в течение года. При этом реализация первого этапа проекта «LNG Украина» - аренды плавучей платформы для хранения и регазификации газа - позволит дополнительно поставлять в Украину около 5 млрд куб. м природного газа в год. А реализация второго этапа - строительства наземного терминала - до 10 млрд куб. м газа в год.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приемке сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это. После этого инцидента ведомству Каськива до сих пор так и не удалось привлечь нового инвестора.

В декабре 2013 года в Минэнергоугля отмечали, что вопрос строительства LNG-терминала в Украине не закрыт, однако ТЭО проекта и его сметную стоимость, возможно, следует переработать в силу открывшихся просчетов.

Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.

19 ноября 2013 года было подписано соглашение между Национальным проектом «Эл Энджи Терминал» и компанией Excelerate Energy Limited Partnership (США) о существенных условиях договора фрахта, предусматривающих предоставление в аренду FSRU судна вместимостью 138 тыс. куб. м или 151 тыс. куб. м в период с первого квартала 2015 года сроком на 5 (10) лет.