Совет США-ЕС по энергетике поддерживает Яценюка в реструктуризации «Нафтогаза»

Совет США-ЕС по энергетике приветствует стремление правительства премьера Арсения Яценюка реструктуризировать государственную компанию «Нафтогаз Украины» и увеличить прозрачность украинского энергетического рынка.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Совета США-ЕС по энергетике, на заседании которого председательствовали Государственный секретарь США Джон Керри и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«Совет приветствует твердое намерение украинского правительства реформировать систему субсидированных цен на энергоносители для потребителей в адресные меры, которые снизят негативное влияние роста цен для бедных и уязвимых слоев населения... ЕС и США также приветствуют настроенность украинского правительства увеличить энергетическую эффективность, прозрачность рынка и провести запоздалую реструктуризацию и реформирование «Нафтогаза», - говорится в заявлении Совета США- ЕС.

«Совет отметил необходимость срочных действий для усиления энергетической безопасности Украины, которые должны осуществляться в контексте стратегического виденья относительно полной интеграции (Украины) в европейский энергетический рынок. В этом контексте Совет еще раз подтвердил свое намерение работать с Украиной над законодательными и регулятивными реформами, которые нужно провести для достижения этой цели, и будет работать в этом направлении», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен был разработать в течение 2013 года.

Цель и задача программы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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