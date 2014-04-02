Минфин ожидает повышения цен на российский газ до $487

Министерство финансов Украины ожидает повышения цены на газ, импортируемый в Украину из России, до 487 долл. за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму.

Об этом сообщил на брифинге министр финансов Александр Шлапак.

«Путин сегодня подписал указ о денонсации харьковских соглашений. Мы ожидаем повышения цены на газ до 487 долл. за тысячу кубометров», - сказал Шлапак.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прогнозировал цену на российский газ для Украины на уровне 387 долл за тысячу кубометров с учетом так называемой «харьковской» скидки. В то же время, глава «Газпрома» Алексей Миллер предполагал, что цена российского газа для Украины во втором квартале составит 385,5 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал сегодня закон о прекращении действия соглашений по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Украины.

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