«Укргазвыдобування» хочет продавать газ для населения вдвое дороже

Крупнейший газодобытчик в Украине госкомпания «Укргазвыдобування» просит Кабинет министров предоставить возможность продажи природного газа собственной добычи для нужд населения по цене, увеличенной в два раза - до 890 грн за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава компании Сергей Костюк.

«Я надеюсь, что наша позиция будет услышана, и нам удастся привести цены к их реальной себестоимости», - сказал Костюк.

По его словам, на данный момент компания оценивает себестоимость добычи газа в 880-890 грн за тысячу кубических метров.

Сейчас копания вынуждена продавать свой газ по цене, установленной Национальной комиссией по регулированию энергорынка (НКРЭ), 419 грн за тысячу кубометров.

«Цена убыточна изначально», - подчеркнул глава компании.

Как отметил Костюк, повышение цены на отпуск газа необходимо компании для улучшения финансового состояния. «Укразвыдобування», по словам его главы, на данный момент испытывает острую нехватку оборотных средств, что блокирует проведение обязательных производственных мероприятий.

«Финансовое состояние компании за последние несколько лет существенно ухудшилось. Недополученная прибыль составляет порядка 13,5 млрд грн», - отметил Костюк.

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Также он сообщил, что на сегодняшний день кредитный портфель компании составляет более 3 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн нужно погасить уже к концу апреля 2014 года.

«80% кредитного портфеля сосредоточено в российских банках», - подчеркнул глава «Укргазвыдобування».

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Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

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