Европа может обойтись без российского газа - итальянские СМИ

Европа вполне может обойтись без российского газа и покупать энергоносители у подзабытых поставщиков из Азии и Африки.

Об этом пишет обозреватель итальянского издания La Repubblica Маурицио Риччи, передает ТСН.

По мнению журналиста, вопрос отказа от российского газа лежит только в политической плоскости. На деле ЕС может обойтись без энергии Кремля.

Евросоюз уже принял решение в 2014 году создать единый энергетический рынок, а в следующем году возьмется за развитие широкой системы поставки газа в Центральную и Восточную Европу вместо "Газпрома".

"В этом году трудностей быть не должно. Запасов газа в Европе хватит, чтобы дожить до следующей зимы. И, конечно же, их не будет в 2016 году, когда уже подключатся другие источники. Дыры в снабжении возникнут в 2015-м. Как заменить 130 миллиардов кубометров газа, которые мы импортировали из России?", - пишет издание.

Обозреватель советует ЕС пока не рассчитывать на американский газ, поскольку Вашингтон не имеет необходимой для продаж в Европе инфраструктуры.

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"Но можно обратиться к поставщикам, о которых забыли, чтобы угодить России. Норвегия, Северная Африка уже являются важными источниками газа. Норвегия могла бы поставлять на 20 миллиардов кубометров газа больше, чем сейчас. Северная Африка - на 15 миллиардов", - говорится в статье.

Автор также предлагает увеличить добычу газа в Нидерландах на месторождении Гронинген с 43 миллиардов до 60 миллиардов кубометров.

"Европа также имеет предприятия, которые способны поставлять 180-200 миллиардов кубометров газа в сжиженном виде. Сейчас они поставляют лишь 60 миллиардов. Можно покупать еще 60 миллиардов на Ближнем Востоке и в Южной Америке", - обращает внимание обозреватель.

Проблема диверсификации энергетического рынка заключается в цене. Поскольку южноамериканский и ближневосточных газ из-за логистики стоит больше, чем российский.

"Российский газ стоит 350 долларов за тысячу кубометров, в то время как сжиженный газ из Азии продается за 700 долларов. Можно было бы сбросить цену до 500 долларов. Это дороже, чем у "Газпрома". Но речь идет лишь об определенной части от всего импортированного газа", - говорится в статье.

Остается пробел в 15 миллиардов кубометров, которые, по мнению обозревателя, можно компенсировать благодаря уменьшению потребления газа на производстве.

"Промышленность можно подтолкнуть к тому, что временно можно использовать нефть, уголь или электричество", - предлагает обозреватель.

Журналист предполагает, что Россия может решить заменить европейский рынок на китайский. Однако это ей удастся не раньше, чем в 2020 году.

"Трубопроводы еще на столах инженеров, а эксплуатация месторождений, которые будут обслуживать Китай, начнется не ранее 2019-2021 года. Поэтому у хозяина Кремля следующей зимой возникнут проблемы. У страны, которая получает половину своих доходов от продажи нефти и газа, появится огромный дефицит", - пишет Риччи.