Кабмин повысит цену на газ для населения на 73%, тепло - на 40%

Кабинет министров намерен повысить цену на газ для населения в среднем на 73% с 1 мая, тарифы на тепло – в среднем на 40% с 1 июля, и выровнять цену на газ для всех категорий потребителей, которые используют только газ для отопления и газ наряду с центральным отоплением, на уровне 1309 грн.

Об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Цена на газ для населения повышается в среднем на 73%», - сказал Шлапак. – «Мы также устанавливаем единую цену – уравниваем оба газа – и для тех домов, которые используют газ для отопления, и для домов, которые используют центральное отопление, на уровне 1309 грн», - сказал министр. «Новые цены на газ вступят в силу с 1 мая, новые тарифы на тепло – с 1 июля. Но поскольку 90% населения платят в отопительный сезон, то платежки с повышенными ценами люди получат только в ноябре текущего года. Это будет ощутимым ударом для населения. И потому правительство подготовило меры по защите уязвимых слоев населения», - сказал Шлапак.

Он уточнил, что цены на газ поднимаются для всех категорий, но условно они разделены на 4 группы. «Самые высокие цены будут для тех, кто использует газ как газ, без центрального отопления. По этим категориям цены будут подняты в среднем на 73%». Но, по словам Шлапака, это не тот рост, который существенно повлияет или «из-за которого надо падать в обморок». «У меня трехкомнатная квартира, я плачу за газ 12 грн, буду платить порядка 20 грн», - сказал Шлапак.

Остальные группы это те, кто потребляет газ в объеме до 2,5 тыс. кубометров (стандартные двухкомнатные квартиры), до 6 тыс. кубометров и свыше 6 тыс. кубометров. «По первой группе повышение составит порядка 48%, от 2,5 – до 6 тыс. кубов, трехкомнатные квартиры и дома под 100 кв. м – 63%, более 6 тыс. кубометров – это большие дома. Повышение цены на газ составит 62%», - сказал Шлапак.

Что касается квартир и домов, которые используют центральное отопление, то для них повышение составит 25%. А для квартир и домов с индивидуальным отоплением повышение составит 40-45%. «Частные дома – от 100 до 300 м – цена повышается на 50%, дома более 300 м и потребляет более 7 тыс. кубометров – рост составит 62%», - сказал министр.

Он отметил, что в целом решение правительства выйдет завтра, а окончательные тарифы будут установлены в течение ближайших двух недель.

По словам Шлапака, повышение цен на газ и тепло будет продолжаться 4 года. «Последнее повышение планируем 1 мая 2017 года», - сказал Шлапак.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что цена на теплоснабжение в Украине с учетом существующих цен на газ будет повышаться пропорционально в течение 4 лет - в общем объеме на 120%. Как подчеркивал Яценюк, для того, чтобы уравнять цены на газ и тепло с рыночными, надо было бы повысить тарифы на 120%, но Кабмин разложил повышение на 4 года. Первый год – повышение 40%, второй год - 40% и два года по 20%.

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