Дефицит «Нафтогаза» прогнозируют на уровне 37 млрд гривень

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн, сказал журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы называем дефицит только этого года – 37 млрд грн», - сказал Шлапак.

В то же время, ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд, по словам Шлапака, учитывая долги НАК прежних лет, оценивает дефицит этой госкомпании на уровне 56 млрд грн.

Накануне новый глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил журналистам, что считает недостаточным решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, повысить цену на газ для промышленности во втором квартале 2014 года до 4,020 тыс. грн за тысячу кубометров, поскольку такое повышение не учитывает курсовых колебаний.

По его мнению, цена на газ для промышленности должна составлять не менее 4,600 тыс. грн за тысячу кубометров.

По словам Коболева, в 1-м квартале 2014 года компания недополучила около 2 млрд грн только из-за валютных колебаний. В этой связи в «Нафтогазе» считают необходимым заложить курсовые колебания в цену газа для промпотребителей на второй квартал.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи с ожидаемым повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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