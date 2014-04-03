Нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне ситуации в Ливии

На мировых торгах в четверг, 3 апреля, нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне перспективы роста поставок нефти из Ливии.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,11 - до $104,90 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на $0,19 - до $99,43 за баррель, передает Reuters.

С начала недели нефть Brent подешевела более чем на $3, а наценка на Brent по отношению к WTI сократилась до минимума более чем за шесть месяцев.

Правительство Ливии планирует в течение двух-трех дней договориться с повстанцами, занимающими крупнейшие нефтяные порты, о возобновлении их работы. При открытии портов на востоке страны Ливия сможет возобновить поставки в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики считают, что это может быть очередным пустым обещанием, но оно явно влияет на настроение на рынке.

Добыча в Ливии снизилась до 150 тыс. баррелей в сутки с 1,4 миллиона в июле, когда начались массовые протесты.