Компания Фирташа вывела в офшоры 50% акций крупнейшего поставщика газа в Украине

Кипрская компания Сentragas holding, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сконцентрировала 50% акций некогда единственного поставщика газа в Украину, «Укргаз-Энерго», после того, как «Нафтогаз Украины» лишился своей доли в этой компании.

Об этом говорится в сообщении «Укргаз-Энерго» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, до этого Сentragas не имел прямого контроля над акциями компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева летом 2013 года обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «Укргаз-Энерго» 50% акций предприятия, которыми владеет НАК.

Также суд обязал «Ощадбанк», являющийся хранителем акций, принадлежащих «Нафтогазу», перевести со счетов «Нафтогаза» 2500 акций «Укргаз-Энерго» на счет самого предприятия.

В конце октября 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "Укргаз-Энерго" (г. Киев) на 4,862 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) компании "Укртрансгаз".

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Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

Centragas - холдинговая компания. Ей принадлежит 50% акций компании RosUkrEnergo. Также компания является крупнейшим акционером банка «Надра». В марте 2012 г. Centragas приобрела 14,5% акций «Запорожгаза».

Centragas AG» зарегистрирована в 2004 г., главный офис расположен в Вене. 90% акций Centragas принадлежит Group DF Д. Фирташа.