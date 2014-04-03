"Газпром": долг "Нафтогаза" составляет $2,2 млрд

14:08, 03 апреля 2014
Энергетика
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Российский газовый гигант «Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ с учетом мартовских поставок в 2,2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в российской компании по итогам сегодняшней встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

«Ключевым вопросом встречи стала необходимость принятия незамедлительных мер по погашению «Нафтогазом Украины» накопленной задолженности за поставки российского газа. К настоящему времени с учетом мартовских поставок долг «Нафтогаза» оценивается более чем в 2,2 млрд. долл.», - говорится в сообщении.

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На встрече также была выражена серьезная обеспокоенность существенным сокращением запасов активного газа в ПХГ Украины. В связи с этим уже сейчас возникает необходимость их пополнения для обеспечения внутреннего потребления предстоящей зимой и, соответственно, выполнения «Нафтогазом» обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу.

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