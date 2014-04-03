Кабмин уволил главу Госатомрегулирования

14:14, 03 апреля 2014
Энергетика
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Миколайчук была назначена главой ГИЯРУ в декабре 2010 года

Кабмин уволил главу Госатомрегулирования

Кабинет министров уволил главу Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) Елену Миколайчук.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 1 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, Миколайчук была назначена главой ГИЯРУ в декабре 2010 года.

ГИЯРУ является центральным органом исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в сфере безопасности использования ядерной энергии.

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