Тарифы на газ: за и против

Правительство, спасая Украину от финансового краха, решилось на выполнение условий основного кредитора – Международного валютного фонда, самым болезненным из которых является повышение тарифов на газ для населения. Но реформаторский шаг на встречу МВФ открывает возможность для нашей страны получить столь необходимую помощь Фонда в размере порядка 18 млрд долларов, а также мировых финансовых институтов на сумму свыше 27 млрд долларов.

Тем не менее, как отмечают эксперты, повышение стоимости энергоносителей – очень рискованное «новшество», способное спровоцировать напряжение в обществе, особенно с учетом тяжелой экономической ситуации. Но это только в том случае, если общество будет рассматривать проблему с прицелом лишь на ближайшую перспективу, без оценки ситуации на будущее. Низкая цена газа для населения – бездонная дыра в бюджете «Нафтогаза», которая штопается за счет государственных денег, а также ограничение доходов отечественных газодобытчиков, инвестирование которых в производство становится практически невозможным. Как результат – деньги налогоплательщиков пожирает тянущий соки из Украины «Газпром», при этом наша страна все никак не может нарастить собственную добычу «голубого топлива», что ей абсолютно реально сделать, причем в тех объемах, которые смогут существенно снизить энергонезависимость страны уже в ближайшее время. Причем, если бы прошлые власти решились на повышение тарифов на газ для населения еще «позавчера», то сегодня никакой из перечисленных проблем не было бы.

Повышение тарифов - реальная необходимость

Согласно расчетам Кабмина, с 1 мая повышается минимальный тариф на газ для населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн, с 1 июля тарифы на тепло планируют поднять в среднем на 40%, а цены на газ для домохозяйств привести к общему показателю 1309 грн.

«Но поскольку 90% населения платят в отопительный сезон, то платежки с повышенными ценами люди получат только в ноябре текущего года. Это будет ощутимым ударом для населения. И поэтому правительство подготовило меры по защите уязвимых слоев населения», - пояснил действия правительства министр финансов Александр Шлапак, добавив, что это не те суммы, «из-за которых надо падать в обморок».

По его словам, окончательное решение по тарифам будет принято в течение ближайших двух недель, а процесс их повышения продлится 4 года - последнее планируется 1 мая 2017 года.

Что касается мер поддержки населения, то правительство уже внедрило систему субсидий для 4,5 млн малообеспеченных семей. Социальной программой помощи покрывается более 30% украинцев. А объем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет достигать 500 грн.

Помощь помощью, а украинцам в скором времени все же придется затянуть пояса потуже. Но это – не шоковая терапия, уверяет директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. «В Польше на протяжении 1990-93 годов ежегодно цены поднимались в 3-5 раз. Вот это – шоковая терапия. В Украине, чтобы выскочить в один момент на рыночный уровень, необходимо поднять цены в 4 раза, но это сделать невозможно, потому что потребители просто не смогут платить. Поэтому четырехкратное повышение разбито на 4 года», - подчеркнул эксперт.

По его словам, все предыдущие власти, включая премьерства Януковича, Тимошенко и Азарова, занимались популизмом. «Причем ранее МВФ настаивал на 40% повышении тарифов, но и это не подтолкнуло «попередников» на действенный шаг, который сделать необходимо: во-первых, экономике нужно рачительней использовать тот ресурс, которого ей не хватает – высокие цены этому способствуют; во-вторых – низкой ценой газа для потребителя мы лишаем отечественного добытчика топлива дополнительных доходов, которые он мог бы инвестировать в расширение газодобычи. В Украине газодобыча на сухопутье стагнирует, она даже имеет тенденцию к падению. В прошлом году прирост в этой сфере произошел за счет добычи газа на Черноморском шельфе, теперь он у нас отсутствует. Поэтому государство, предоставляя дешевый газ населению, делает медвежью услугу и населению, потому что развращает его дешевым газом, и «Укргаздобыче», так как лишает ее увеличения инвестирования, ухудшает показатель корпоративного бюджета «Нафтогаза», который не в состоянии рассчитаться с «Газпромом». Эти разрывы покрываются из государственного бюджета, причем идут они не отечественному разработчику и добытчику топлива, а опять-таки «Газпрому». То есть, российскому газодобытчику мы платим по 400 долларов за тыс. кубов, а своему – в среднем 50 долларов. Аномальная ситуация», - поясняет Гончар.

При этом эксперт подчеркивает, что повышение тарифов – не катастрофа, скорее, наука экономить, которую давно освоил Запад, да и помощь будет государством оказана. «Затраты станут выше, но закладываются дифференцированные подходы к тарифообразованию в зависимости от потребления, а рассчитываться цена будет по единой методологии. Помощь социально незащищенным слоям населения будет предоставляться в монетизированном виде», - напомнил Гончар.

С ним согласен эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. Он считает, что повышение тарифов на газ необходимо, чтобы развивать собственную добычу энергоносителей, иметь возможность привлекать западный капитал в разработку отечественных месторождений. «При нынешних «социалистических» ценах загнется добыча», - сказал эксперт, добавив, что основная проблема в том, что пытаются решить комплексные вопросы просто поднятием тарифов. «Должны быть разработаны программы сокращения потребления газа, тепла, реформирования ЖКХ, коммунальной энергетики, пересмотрен принцип формирования тарифов, введены новые нормативы учета газа и тепла, установлены счетчики и т.п., и только потом уже под эти программы именно выращивать тарифы», - отметил Землянский.

Как умеем, так и считаем

Вывод из комментариев экспертов один – повышение тарифов жизненно необходимо, в первую очередь, для экономики Украины, в том числе для увеличения добычи собственного газа, который и идет на нужды населения. Но как же тогда быть с разницей между его стоимостью и ожидаемой ценой топлива для опять-таки населения? И тут хочется напомнить высказывания и.о. президента Александра Турчинова, правда, сделанные в августе 2012 года. Тогда тоже поднимался вопрос повышения тарифов в виду несогласия России снизить цены на топливо для Украины. Турчинов заявил журналистам следующее: «Вы помните, сколько было спекуляций вокруг стоимости газа в заявлениях Януковича, Азарова и других представителей власти, которые рассказывают о проблемах с контрактами и не могут подписать новый договор с РФ… Украина добывает 20,6 млрд куб м газа. Это - достаточный объем газа, чтобы полностью удовлетворить потребности населения. Правительство, когда рассказывает о повышении цен, очень часто искусственно увеличивает объем потребления газа…В целом население потребляет 17,3 млрд куб м газа. Поэтому мы можем четко констатировать, что газа, который добывается в Украине, полностью достаточно для того, чтобы обеспечить украинских граждан, а его стоимость, по наиболее максимальными подсчетам, ориентировочно равна 45 долл. за тыс. куб м. В то же время, населению этот газ перепродается вдвое дороже».

Цифры на сегодня не на много изменились: Украина самостоятельно добывает 21 млрд кубометров газа, а цена его – до 60 долларов. Спрашивается, что же поменялось во взглядах оратора? Вероятно «новые» подсчеты виноваты...

По уверению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, рентабельность добычи природного газа в Украине, при которой любые частные компании готовы инвестировать в разработку месторождений, начинается с 250 долл. за тыс. кубометров. «Необходимо остановить практику популистских заявлений о каком-то мифическом дешевом газе. Частные компании, которые начинают добывать газ в Украине, для них предельной ценой, при которой они готовы инвестировать, является 250 долл. за тыс. кубометров. Ведь они все не дураки. Не корректно говорить, что есть дешевый газ», - сказал Коболев.

Вот такие разнящиеся цифры у власти, кстати, у экспертов они тоже отличительны. Но «грешить, что власть слишком многого хочет, не приходиться. Это ей приходиться делать сейчас то, что она же, говоря условно, не сделала ранее, принимая популистские решения», комментирует ситуацию Гончар. По его словам, нужно учитывать, что цены на газ для населения в Украине, которая не является «газовым раем» в отличие от России, Туркменистана, Казахстана, Катара и прочих, ниже, чем в перечисленных странах, и это – абсурд.

Есть претензии и к расчету тарифов. Директор аналитическо-исследовательского центра Института города Александр Сергиенко считает, что определить экономическую обоснованность тарифов просто невозможно, потому что неизвестны принципы и алгоритмы их построения. «Сложно говорить об экономически обоснованных тарифах на газ, так как существует большой разнобой. В то же время, есть газ украинской добычи, который государство покупает по цене 60-70 долл. То есть, гораздо ниже, чем продает населению. А этого газа украинской добычи в принципе хватило бы, чтобы обеспечивать потребности населения. И этот вопрос висит в воздухе уже многие годы. Поэтому говорить о какой-то экономической обоснованности нет смысла: мы не видим никаких расчетов, нам даже неизвестно принципы и подходы определения этих тарифов. Создается такое впечатление, что кто-то из соответствующих вице-премьеров сел, набросал пару цифр и сказал, что будет именно так. А откуда он взял эти цифры – непонятно», - отметил Сергиенко.

Действительно, чтобы разобраться в расчетах тарифов нужно «отмыть» самый грязный сегмент внутреннего рынка Украины – энергетический. На информации относительно баланса газа Украины, содержании подписанных контрактов всегда лежит табу, особенно последние 4-5 лет. Прежняя власть превратила газовый рынок в мощную коррупционную схему – облгазы, которые переданы олигархическим группам, получают гигантские субсидии из госбюджета на покрытие затрат на население, а вот сколько газа потребило население – никому на самом деле неизвестно. В итоге – газ уходит налево и направо по мировым рыночным ценам, а владельцы поставщиков топлива только и успевают считать барыши. Именно они и являлись лоббистами низких цен газа для населения. При этом ни копейки не вкладывалось в модернизацию предприятий – до сих пор отсутствуют на магистральных трубопроводах учетные устройства, которые могли бы в полном объеме фиксировать транспортировку газа по Украине и его потребление. А власть еще изыскивала средства для "облегчения" работы газового бизнеса. Очень примечательна история 2011 года, когда правительство Азарова разработало законопроекты, которыми предлагалось списать 60 млрд долгов частных компаний за потребленный газ и электроэнергию перед «Нафтогазом» и госбюджетом. Вот такая была в ходу "взаимопомощь".

Гончар считает, что для «очистки» рынка необходимо полностью открыть «газовую» информацию. «Если зайти на сайт польского регулятора энергетики, то там можно ознакомиться со всеми документами, а не только с постановлением, как это делается у нас. Там доступны все расчеты, их методология, с подписями и печатями. И если у вас закрались сомнения, дескать, вас обирают, то вы можете проверить все самостоятельно. А если в этом убедились – то подать заявление на разбирательство. Поэтому действия правительства должны быть дополнены раскрытием информации с энергорынка. И благодаря этому станет понятно, на что идут деньги и облгазов, и ТЭЦ, и всего остального. Для обнародования таких данных «сомнительным» придется полностью раскрыть свою статистику, а если в ней будет не соответствие, то НКРЭ сможет быстро все привести в порядок», - подытожил Гончар.

Нана Черная (УНИАН)