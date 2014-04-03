Россия поднимает цену газа для Украины до $485

Правительство РФ в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом шла речь на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Медведев отметил, что правительство РФ в 2010 году во исполнение так называемых харьковских соглашений по ЧФ приняло постановление о льготных таможенных пошлинах на газ для Украины.

«С учетом отпадения международно-правовых оснований для существования соглашения и денонсации самого соглашения я принимаю решение об отмене постановления правительства от 30 апреля 2010 года № 91», - сказал Медведев.

При этом Миллер заявил, что это является основанием для повышения цены на газ. «Подписание постановления об отмене применения льгот по таможенной пошлине при поставке газа в Украину для нас, Дмитрий Анатольевич, значит, что автоматически строго в соответствии с действующим контрактом на поставку газа в Украину от 2009 года цена на газ повышается, и с апреля она составит 485 долларов за тысячу кубометров», - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что Минфин ожидает повышения цены на газ, импортируемый из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму.

«Путин подписал указ о денонсации харьковских соглашений. Мы ожидаем повышения цены на газ до 487 долларов за тысячу кубометров, - сказал Шлапак. - Мы не признаем денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются». При этом Шлапак отметил, что в таком случае Украина имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прогнозировал цену на российский газ на уровне 387 долларов за тысячу кубометров с учетом так называемой «харьковской» скидки.

31 марта Госдума РФ после аннексии Крыма в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании ЧФ на территории Украины. 28 марта этот законопроект в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Он же подписал принятый Госдумой закон.

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.