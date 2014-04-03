Украина возобновляет поставки американского ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американский атомный гигант Westinghouse намерены к середине апреля подписать контракт на поставки топлива для трех энергоблоков украинских атомных станций.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

«На следующей неделе «Энергоатом» подпишет с Westinghouse контракт на поставки ядерного топлива - для загрузки трех энергоблоков», - сказал Продан.

На уточняющий вопрос УНИАН о цене американского ядерного топлива министр ответил: «Коммерческая тайна. Если Westinghouse разрешит, то я вам скажу. А вообще цена конкурентная с российским топливом».

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции.

Справка УНИАН. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.