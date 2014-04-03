Украина готова взять у РФ $2 млрд кредита для погашения газового долга

Украина рассматривает возможность взять у Российской Федерации кредит в размере порядка 2 млрд долларов для погашения задолженности за потребленный российский газ, которая, по оценкам российской стороны, составляет на текущий момент 2,2 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

«Мы готовы взять кредит и четко выполнять свои обязательства», - сказал министр.

Министр пояснил, что речь идет о ранее достигнутых договоренностях между Украиной и Россией, в рамках которых российская сторона готова была предоставить 15 млрд долл. в обмен на украинские евробонды. Первый транш этого кредита в размере 3 млрд долл. поступил в конце прошлого года, а второй транш, в размере 2 млрд долл., должен был поступить в конце января 2014 года, когда Кабмин одобрил выпуск долговых бумаг.

Продан также уточнил, что долг за поставки в Украину российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

Вместе с тем, комментируя вопрос цены топлива, которая, как ожидается, вырастет на 100 долл. после денонсации Кремлем Харьковских соглашений, Продан сказал: «(Ранее установленная "Газпромом" – УНИАН) цена в 385 долл. - цена, которую можно сегодня обговаривать. Мы бы хотели вести переговоры».

Ранее глава российского монополиста "Газпрома" Алексей Миллер заявил о том, что долг "Нафтогаза Украины" за российский газ с учетом мартовских поставок составляет 2,2 млрд долл., а цена топлива после денонсации Харьковских соглашений автоматически составит 485,5 долл. за тысячу кубометров.