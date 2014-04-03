Украина возобновила переговоры с Польшей по продлению нефтепровода «Одесса-Броды»

Украина и Польша возобновили переговоры по строительству магистрального нефтепровода «Одесса-Броды» до Плоцка, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

"Возобновили переговоры с польской стороной о строительстве "Броды-Адамова застава" с тем, чтобы Польша была заинтересована в коммерциализации этого проекта", - сказал он.

Ранее посол Польши в Украине Генрик Литвин отмечал, что Польша готова вернуться к развитию проекта нефтепровода "Одесса-Броды-Гданьск", если получит гарантии поставок необходимых объемов нефти.

В октябре 2013 года польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на мероприятия, необходимые для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, что привело к потере зарезервированного Европейским Союзом дофинансирования проекта в размере около 120 млн евро.

Украина самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году, но с этого времени он практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005-2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010-2011 годах.