Украина в апреле планирует купить до 2 млрд кубов российского газа

Украина планирует в апреле импортировать из России порядка 1,7-2 млрд кубометров газа, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Думаю, что цифра будет от 1,7 до 2 млрд кубометров», - сказал министр.

Также министр отметил, что Украина в 2014 году намерена импортировать от 27 млрд кубометров до 33 млрд кубометров природного газа, однако конечные объемы утверждаются на данный момент Кабинетом министров.

Кроме этого, Продан сообщил, что на сегодняшний день в подземных хранилищах Украины находится около 2 млрд кубометров активного объема топлива, который можно поднять. «Это нормальный уровень газа после завершения отопительного сезона… Если дальше договоримся с «Газпромом», начнем закачивать с мая", - сказал министр.

Ранее в Минэнергоугля сообщали о том, что Украина за январь-февраль 2014 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,1% - до 4,119 млрд куб. м.

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«Газпром» 3 апреля 2014 года, после переговоров с главой «Нафтогаза Украины» с Москве, выразил обеспокоенность существенным сокращением запасов активного газа в ПХГ Украины.

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Запасы природного газа в подземных хранилищах «Укртрансгаза» по состоянию на 1 апреля 2014 года составляли 7,2 млрд куб. м.