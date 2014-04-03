Польша и Венгрия готовы начать реверсные поставки газа в Украину

Украина получила подтверждение от операторов газотраспортных систем Польши и Венгрии о возможности поставок в страну по реверсной схеме около 20 млн кубометров природного газа в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«На сегодняшний день у нас подтверждение от операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии о том, что мы можем осуществлять реверс с суточной поставкой около 20 млн кубометров газа», - сказал он.

«На сегодняшний день есть газотрейдеры, которые готовы включиться в работу, и поставлять газ по соответствующим рыночным европейским ценам», - подчеркнул министр.

Также Продан обратился к словацкой стороне с резкой критикой, отметив, что вопрос реверсных поставок газа с территории этой страны, как самого крупного альтернативного российскому пути импорта «голубого топлива», практически не решается.

«К сожалению, вопрос практически не решается со словацкой стороны. Нас даже не хотят вместе со словацкими специалистами допускать на территорию словацкой газоизмерительной станции в Копушанах для того, чтобы мы могли посмотреть техническую документацию, посмотреть физически на те трубопроводы, что можно сделать для того чтобы осуществлять реверс с территории Словакии», - сказал Продан.

По словам министра, европейские газотрейдеры сообщили украинской стороне о возможности поставок с территории Словакии до 20 млрд кубометров природного газа в год.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину имеет исключительно политическую подоплеку.

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В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).

В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимается госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». Однако российский газовый монополист уже заявил о возврате к прежним ценам на топливо с 1 апреля 2014 года, что вновь может лишить «Нафтогаз» монопольного положения на рынке газа Украины.