Продан: цена российского газа завышена и не имеет аналогов в мире

Заявленная главой российского монополиста «Газпрома» Алексеем Миллером цена российского газа для Украины в 485,5 долл. за тысячу кубометров является слишком высокой и беспрецедентной для мировой экономики, заявил на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Это слишком большая цена (485,5 долл. - УНИАН). Российская сторона должна понять данную ситуацию. Нет аналогов таких цен», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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Накануне, 2 апреля, глава Минфина Украины Александр Шлапак отмечал, что Минфин ожидает повышения цены на газ, импортируемый из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом он подчеркнул, что Украина не признает денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются, и в таком случае имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.