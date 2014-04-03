Еремеев с начала года продал госкомпаниям нефтепродукты на сумму 132 млн грн по завышенным ценам

Контролируемые народным депутатом Игорем Еремеевым компании с начала 2014 года заключили договоры на поставки нефтепродуктов государственным ведомствам и компаниям на общую сумму 132 млн грн.

Это следует из опубликованных на сайте «Государственные закупки» результатов открытых тендерных торгов.

Согласно сообщениям, с начала 2014 года и по 3 апреля лидерство по количеству выигранных тендеров принадлежит компании Еремеева «Вог Ритейл», которая поставила топливо на сумму 75,053 млн грн.

Второе место заняла другая его компания «Золотой экватор», которая заработает на поставках топлива свыше 46 млн грн. Третья компания «Вог Аэро Джет» поставила нефтепродукты на сумму 10,736 млн грн.

Самыми крупными заказчиками нефтепродуктов у компаний Еремеева стали: Львовская зализныця - 15,5 млн грн, «Укртрансгаз» - 11 млн грн, НАК «Энергоатом» - 12,5 млн грн, «Львовводоканал» - 10,2 млн грн и «Укрэнерго» с 4,86 млн грн.

По информации портала «Наши гроши», тендер на поставку топлива «Энергоатому» произошел с нарушениями правил торгов. При акцепте предложений «Энергоатом» отобрал «Вог Аэро Джет» для поставки 1 148 тонн топлива за 13,056 грн/тонну, однако в период между акцептом предложения и заключением договора количество дизельного топлива уменьшили до 822 тонны, а цена осталась прежней.

В январе компания Еремеева «Золотой экватор» также выиграла тендер на поставку для СБУ на 17,3 млн грн.

Учебные учреждения и заведения охраны здоровья, а также другие ведомства заключили договоры на поставки нефтепродуктов на общую сумму 9,371 млн грн.

Как сообщал УНИАН, к концу 2013 года количество АЗК сети WOG достигло 500, а годовой оборот компании составил в целом 3 млрд долл., что составляет примерно 17% рынка нефтепродуктов Украины.

Сеть автозаправочных станций WOG принадлежит группе «Континиум», возглавляемой народным депутатом Игорем Еремеевым.

Компании Еремеева уже несколько лет подряд являются основными поставщиками топлива для госкомпаний и учреждений. И чувствуют себя уверенно при любой власти: «тендерный успех» пришел к фирмам действующего народного депутата еще в 2008-м году, во времена премьерства Тимошенко, затем этот успех был основательно закреплен при президенте Януковиче. Несмотря на произошедшую революцию и смену власти в 2014-м году, компании Еремеева стабильно продолжают выигрывать тендеры на госзакупки.

Например, с 2008 по 2014 годы компании Еремеева («Золотой экватор», «Континент Нафто Трейд», «Континиум – Галичина») выиграли почти половину тендеров «Укрпочты» на поставку нефтепродуктов на сумму 314,88 млн грн.

Зачастую фирмы Еремеева одновременно могут принимать участие в одном тендере, что является грубым нарушением законодательства.

В частности, в декабре контролируемая Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выграла тендер на поставу дизельного топлива «Укрзализпостачу» на сумму 2,62 млрд грн. Единственным допущенным конкурентом этой компании была другая компания Еремеева - «Укрпостач-Нафтотрейд», которая с 2011 года, по информации сайта «Наши гроши», получила заказов от Укрзализныцы» на 5,66 млрд грн.

В 2011 году Антимонопольный комитет обвинил компании Еремеева в продаже топлива по завышенным ценам.

В ноябре 2011 года СБУ провела обыск в офисе Еремеева, расследуя поставки топлива «Укрзализныце» по завышенным ценам.