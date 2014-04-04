Яценюк: новая цена на российский газ - политическая

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом Яценюк сказал в интервью информационному агентству Reuters в четверг, 3 апреля.

Он отметил, что цена на российский газ в 485 долларов является «абсолютно неприемлемой»: «Российская Федерация прекрасно это осознает».

«Мы ожидаем, что Россия пойдет дальше в вопросе газового давления, в том числе будет ограничивать поставки газа на территорию Украины», - подчеркнул премьер.

«Мы будем применять все политические, экономические, дипломатические и правовые методы для энергетической безопасности нашей страны и урегулирования вопроса с поставками газа», - отметил Яценюк.

Он также напомнил, что Россия брала на себя обязательства выделить 15 млрд долл. кредита Украине, из которых 3 млрд долл. было передано в прошлом году, а 2 млрд долл. планировались за погашение газовой задолженности и должны были быть переданы в этом году.

«Если Россия выполнит свои обязательства по предоставлению 2 млрд долл. кредита - мы тогда эти 2 млрд погасим им задолженности», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул , что газовые отношения с Россией невозможно рассматривать вне контекста всего, что происходит в двусторонних отношениях Украины и РФ. Один из выходов из этой ситуации, сказал Яценюк, - это диверсификация поставок через реверсный протоков через Словакию.

Он сообщил, что правительство неоднократно обращалось и дальше будет обращаться к европейским партнерам с тем, чтобы «решить вопрос реверсивных поставок в Украину».

По словам Яценюка, налаживание реверсных поставок позволит Украине платить за газ «не 500 долларов, как сегодня выкручивает руки Россия, а в районе 350 долларов».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.