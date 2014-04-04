Нефть дорожает на фоне ситуации в Украине и Ливии

На мировых торгах в пятницу, 4 апреля, нефть дорожает на фоне ожидания открытия крупнейших нефтяных портов Ливии, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на $0,04 - до $106,19 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в мае - на $0,16 до $100,45. За неделю WTI подешевеет впервые за три недели. Цены на нефть Brent могут завершить неделю наиболее сильным падением за три месяца

Правительство Ливии ведет переговоры с повстанцами, восемь месяцев назад занявшими нефтяные порты на востоке страны, о возобновлении их работы, что может произойти в ближайшие дни. В этом случае Ливия сможет экспортировать 600 тыс. нефти в сутки, но пока она производит 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,4 миллиона в июле.

Эксперты считают, что это - важное событие для рынка, так как оно даст немедленный результат.

Поддержку ценам оказывает ситуация в Украине. Россия за три дня почти вдвое повысила цену газа для Киева, что тот расценил как политическую месть.

Рынок ждет отчет о занятости в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, чтобы оценить состояние американской экономики.