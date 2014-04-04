Нефтяная компания Anadarko выплатит США рекордную сумму возмещения за загрязнение среды

Нефтяная компания Anadarko Petroleum Corp выплатит США $5,5 млрд за загрязнение окружающей среды, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение на сайте Министерства юстиции США.

Данному решению предшествовала продолжительная судебная тяжба Минюста с нефтяниками. С Anadarko судились власти нескольких штатов.

По словам прокурора, компания нанесла значительный ущерб природе, который покрывался за счет налогоплательщиков страны.

«Если вы на протяжении 85 лет отравляете землю, то несете ответственность за ее очистку», - заявил прокурор.

Что бы не усугублять свою ситуацию, компания согласилась пойти на урегулирование всех споров путем денежных выплат. Сумма в $5,5 млрд является крупнейшей в истории США для покрытия ущерба, нанесенного окружающей среде.

Около $4,4 млрд будут переданы властям штатов, которые непосредственно пострадали от работы компании, на финансирование работ по устранению загрязнения и выплату компенсаций пострадавшим.