Гендиректором Одесского НПЗ назначен Эпштейн из структур ТНК-BP

Наблюдательный совет ПАО "Одесский НПЗ" приказом от 3 апреля назначил Марка Эпштейна генеральным директором завода.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

Прежний гендиректор Одесского НПЗ Валерий Чахеев был уволен с должности 25 февраля этого года.

Эпштейн ранее был директором "ТНК-BP Запад", до этого - генеральным директором ОАО "Курскнефтепродукт", работал в центральном аппарате "ТНК-BP".

Как сообщал УНИАН, 11 марта губернатор Одесской области Владимир Немировский заявил, что Одесский НПЗ был залоговым имуществом под кредит российского банка ВТБ, которому передан из-за 300 миллионов долларов долга.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что МВД рассматривает вопрос о возвращении Украине переданного российскому ВТБ банку Одесского НПЗ в рамках расследования незаконной деятельности компаний Сергея Курченко.

"В рамках этого же дела зафиксировали схему передачу Одесского НПЗ от компании Курченко в пользу одного из российских банков. Мягко говоря, по нашим оценкам, очень сомнительную схему. Взялись за разоблачение мошенничества в рамках формальной процедуры, с тем, чтобы вернуть собственность завода Украине", - написал он.

6 марта Аваков сообщил, что МВД Украины открыло 11 уголовных производств по фактам деятельности компаний, аффилированных с ВЕТЭК, - в Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях, Крыму и Киеве.