Спецкомиссия выясняет причины отключения энергоблока Ривненской АЭС

«Причины данного нарушения в работе АЭС выясняются специально созданной комиссией», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 4 апреля в работе находятся два энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1400 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - подчеркивается в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на энергоблоке №3 - 8-е сутки планового ремонта. В ремонте оборудование третьего канала системы безопасности. Проводится наладка перегрузочной машины, выполняется контроль теплообменных трубок и сварных соединений парогенераторов. Выполнен вывод ротора генератора.

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«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.