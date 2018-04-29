Как развязать словацкий газовый узел

Поиск альтернативных поставщиков «голубого топлива» в Украину стал первоочередной задачей нового правительства, ведь повышение цены на российский газ до рекордных 485 долларов усугубит и так не простую экономическую и политическую ситуацию в стране. На этом фоне вопрос возможности реверсных поставок газа со стороны Словакии становится, как никогда, острым.

Словакия - ключевая страна в схеме газотранспортных потоков как из России в ЕС, так и из Евросоюза в Украину. Но, несмотря на возможность получать по словацкой схеме до 10 млрд кубометров реверсного газа, Украина много лет не могла добиться от руководства республики разблокирования маршрута. Причиной тому была позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который занимал пророссийскую позицию.

Впрочем, словакам пророссийская позиция премьера пришлась не по душе, и на президентских выборах 30 марта 2014 года Фицо проиграл беспартийному предпринимателю и филантропу Андрею Киске.

Последний, к слову, будучи кандидатом в президенты, отмечал, что Словакия должна проводить единую с ЕС внешнюю политику, в том числе, оказывать жесткое давление на Москву. Комментируя ситуацию с аннексией Крыма, Андрей Киска заявил: «Словакия не может признать ситуацию, в которой одна страна оккупирует территорию суверенной и тем более соседствующей со Словакией страны».

Таким образом, приход к власти в Словакии президента, независимого от мнения правительства, который будет отчитываться только перед своими избирателями и «идти в ногу» с ЕС, определенно является позитивным событием для Украины. В лице Андрея Киски наша страна может приобрести нового партнера. А заручившись поддержкой ЕС, он сможет начать процесс вывода Словакии из зоны влияния РФ. Ведь Россия, используя методы запугивания и давления, пытается за счет Словакии утвердить свои позиции в Центральной Европе. А это отнюдь не радует официальных представителей Европейского Союза.

Желание без взаимности

Официальная Братислава не отрицала и не отрицает возможностей газового сотрудничества с Украиной и охотно идет на диалог, что подтверждается заявлением комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера: «Для налаживания поставок реверсного газа из Словакии нужны шесть-восемь месяцев. Здесь технический вопрос, вопросы программного обеспечения для компьютерных систем, финансовый вопрос, но также и политические проблемы. Я очень оптимистично настроен относительно того, что соглашение может быть подписано до конца апреля».

Впрочем, несмотря на такое заявление еврокомиссара и активную поддержку Европы, сторонних наблюдателей и, видимо, непосредственно премьер-министра Украины Арсения Яценюка долго не покидало ощущение, что принятие решения намеренно откладывается. Так, во время 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве, 2 апреля Яценюк отметил, что вопрос реверсных поставок газа из Словакии в Украину имеет исключительно политическую подоплеку и не связан с необходимостью принятия технологических решений: «Ведутся разговоры о том, что нам надо сложить определенные средства для того, чтобы построить новую трубу, или технологические возможности для организации реверса из Словакии. Но, правда в том, что технических барьеров для организации реверса газа – нет. Это - сугубо политическое решение».

Собственно, слова украинского премьера неоднократно подтверждались действиями его словацкого коллеги Роберта Фицо. Ведь в Братиславе не раз заявляли: помочь Украине нужно и это в интересах ЕС. А в государственной программе внешней политики Словакии отмечается, что Украина - стратегический партнер в словацкой внешней политике и сотрудничество между странами является одним из внешнеполитических приоритетов. Тем не менее, возможности организации «помощи» постоянно пересматривались. Фицо делал все, чтобы найти новые причины отсрочить принятие такого важного для Украины решения.

Техническая проблема

Вопрос организации физического реверса газа с территории Словакии в Украину существует, но он далек от тех масштабов, которые озвучиваются экспертами РФ и некоторыми их словацкими единомышленниками. Главная проблема заключается в том, что газоперекачивающая станция - терминал Велке Капушаны на территории Словацкой Республики - принадлежит России и, очевидно, использовать ее для реверса газа в Украину не представляется возможным.

В то же время, по оценкам экспертов, строительство участка в обход этой станции может обойтись до 5 млн евро, что, при участии инвесторов из ЕС и не исключено из Украины, вполне посильно. Таким образом, говорить об огромных технических проблемах как-то «не с руки». «Проблема не в том, чтобы построить участок газопровода, а в том, что в этом нет необходимости», - рассказал УНИАН генеральный директор ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский.

По его словам, из четырех труб газопровода, которые используются РФ для поставок газа в Европу, три можно эксплуатировать в направлении Европы, а один – для реверса в Украину. «Несмотря на то, что сегодня РФ использует менее 40% транзитных мощностей словацкого терминала Велке Капушаны, оплата происходит за использование 60-70%», - отметил эксперт.

Таким образом, не будучи абсолютно уверенными в экономической стабильности реверсных поставок, некоторые словацкие специалисты предпочитают получать стабильную оплату от РФ за те мощности, которые фактически не используются. А в действиях России в этом вопросе присутствует четкий расчет: Словакия, несмотря на влияние ЕС, будет совсем не заинтересована в потере регулярной финансовой прибыли.

Деньги и политика

Если с техническими условиями и условностями на сегодняшний день все более-менее ясно, то политическая составляющая вопроса лишь понемногу начинает выходить из тени. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приоритетом для страны является обеспеченность российским газом и поддержка своих предприятий, а не реверс «голубого топлива». Такая позиция, без всяких сомнений, связана с имеющимися юридическими рисками, ведь несмотря на внутриевропейские договоренности в рамках Третьего энергетического пакета (директива Евросоюза, принятая в 2009 году, которая призвана объединить энергетический рынок ЕС и регламентирующая внутренний рынок газа в ЕС, воспринимаемая Россией негативно), «Газпром» мог бы предъявить претензии непосредственно Словакии за реэкспорт российского газа.

Укрепление такой точки зрения среди политической элиты Словакии, видимо, будет обеспечиваться силами пророссийского лобби, которое присутствует в газотранспортной сфере республики. Так, транспортировка газа в Словакию осуществляется словацкой компанией «Эустрим» и дочерней структурой чешской компании «Вемекс» – «Вемекс-Словакия». Основным акционером «Вемекс» является компания «Centrex», (основатель – «Газпром-Германия», которая, в свою очередь, связана ОАО «Газпром»).

Поэтому сомнений, что российский газовый монополист попытается использовать все возможности и методы давления, дабы заблокировать реверс газа из Словакии в Украину, не возникает. «Последние события и позиция словацкой власти только подтвердили эту точку зрения, «Эустрим» будет категорически негативно настроена на использование своих мощностей для реверсных поставок газа в Украину», - подчеркивает Униговский.

Изменить такое положение вещей могут США. Во всяком случае, с учетом заявлений президента страны Барака Обамы о готовности осуществлять прямые поставки газа в Европу и госсекретаря США Джона Керри 2 апреля на Совете ЕС-США по энергетике, что поставки начнутся в 2015 году, появился еще один потенциально позитивный сигнал в плане решения украинского газового вопроса.

В любом случае, западные партнеры нацелены на снижение влияния России на Украину и Европу, а также прекращение манипулирования Кремлем во внешнеполитических играх темой энергоносителей.

Александра Засморжук, Евгений Матюшенко