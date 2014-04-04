Украина сможет поставлять газ через Польшу не ранее мая - Gaz System

Украинские компании могут начать поставки газа от европейских поставщиков через Польшу в Украину не ранее мая текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании Gaz System, управляющей польской газотранспортной инфраструктурой, Малгожата Полковска.

Она отметила, что поставки могут осуществлять компании, которые выиграют аукцион на использование мощностей пункта "Хермановице", который является единственным на границе Украины и Польши, через который возможна прокачка газа украинским потребителям.

Полковска напомнила, что Gaz System не получал заявок на аукцион о поставках в апреле и во втором квартале текущего года.

"Аукцион на поставки в мае пройдет 24 апреля", - сказала она, отметив, что нет другого пути для начала поставок, кроме победы в аукционе.

Собеседник агентства также сообщила, что мощности "Хермановице" позволяют ежесуточно прокачивать в Украину до 4 млн кубометров газа или около 1,5 млрд кубометров в год.

Ранее представители компании говорили о возможных поставках до 4,8 млн кубометров или 1,7 млрд кубометров в год, замечая, что Gaz System не может обеспечить на этом направлении стабильность поставок.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что операторы газотранспортных систем Польши и Венгрии подтвердили возможность прокачки украинским потребителям 20 млн кубометров газа в сутки.

Ранее, в конце марта, глава украинского правительства Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого со второго квартала т.г. увеличиться до 485 долл. за 1 кубометр с 268,5 долл. за 1 кубометр в первом квартале.

Большую часть газа Украина планирует поставлять из Европы через Словакию, а также через Венгрию и Польшу, через которые страна уже транспортировала европейский газ в прошлом году.

Польша стала первой страной, через территорию которой Украина начала поставки газа из Европы в ноябре 2012 года, пытаясь уменьшить зависимость от главного поставщика топлива в страну – российского "Газпрома".

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