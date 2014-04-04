Отказ от российского газа обойдется каждому европейцу всего в $160 - Financial Times
Европа имеет достаточно других источников газа.
Европа вполне реально может отказаться от "вредной привычки" потреблять газ из России, "но надо пережить ломку".
Об этом пишет британское издание Financial Times, сообщает ТСН.
Издание напоминает, что "Газпром" экспортировал в Европу около 155 миллиардов кубометров газа. Это около 31% всего голубого топлива, которое потребляет континент.
"Компания Bernstein Research подсчитала, что для отказа от российского газа Европа должна снизить спрос на газ в жилищном и индустриальном секторе на 15 миллиардов кубометров, инвестировать 215 миллиардов долларов и ежегодно тратить 37 миллиардов на более дорогие источники энергии. Это выльется в 160 долларов ежегодно на каждого жителя Европы", - пишет The Financial Times.
Издание напоминает, что уже утверждено строительство энергетического коридора, который позволит поставлять газ из Катара и Нигерии в центр Европы. А такие страны, как Великобритания, продвигаются вперед в добыче сланцевого газа.
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"Украинский кризис даже привел к частичной реабилитации угля. Он, возможно, и загрязняет окружающую среду, но в отличие от газа его крупные экспортеры находятся в дружественных и стабильных странах", - говорится в статье.
Эксперт Bernstein Research Освальд Клинт перечислил несколько мероприятий, которые Европе нужно провести, чтобы отказаться от российского газа. "Нужны переход с газовых на дизельные источники электроэнергии, закрытие предприятий, которые активно потребляют газ, понижение потребления газа при обогреве и увеличение генерации электроэнергии на угле", - советует эксперт.