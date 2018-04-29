«Золотые» госзакупки на нефтерынке

Украину в ожидании подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, что предполагает значительные законодательные реформы. В первую очередь, они должны быть направлены на повышение прозрачности ведения бизнеса и осуществления финансовых операций, а также сведение коррупционных схем до минимума. Все перечисленное непосредственно касается госзакупок, которые считаются одной из самых «серых» сфер экономики Украины: выписанные под определенного победителя условия тендеров, миллионные откаты за такие услуги, заоблачные цены закупок, причем за государственные средства или, если быть точнее, за деньги налогоплательщиков. Эта «злокачественная опухоль» пожирает львиную долю бюджета, делая не жизнеспособной экономику Украины. Ярким примером происходящего является ситуация на рынке нефтепродуктов, который и без того считается самым «темным».

В 2013 году рекордсменом по победам на тендерах по госзакупкам нефтепродуктов стала компания «Золотой Экватор», подконтрольная народному депутату Игорю Еремееву (располагает 500 АЗК сети WOG и с годовым оборотом 3 млрд долл. - примерно 17% рынка нефтепродуктов Украины). Из выделенной суммы на закупки топлива госпредприятиями 8 млрд грн на долю «Золотого Экватора» пришлось более 60%. Самыми крупными заказчиками стали «Энергоатом», «Укрзализныця», «Укрпочта», МВД, а также морские порты.

Причем порой в тендерах для демонстрации справедливого соперничества (в принципе, на тендерах предложения других участников, причем с заявкой более низких цен, отвергались) участвовали сразу несколько компаний Еремеева, в нарушение законодательства о госзакупках. В его группу «Континиум» входят следующие бизнес-структуры: ООО «ВОГ Ритейл», МЧП «ВК Импекс» (Луцк), ООО «Золотой Экватор» (зарегистрировано в 2011 году на кипрских оффшорах, входят «Даркод оверсиз лимитед» и «ОВГ оил вест лимитед»), «Дельта Вест Ойл Групп», ООО «Укрпостач-Нафтотрейд» (Луцк), ООО ТД «Континииум-Галичина», «Континент Нафто Трейд», «Рось-1», ООО «Континиум-Укр-Ресурс», ООО «ВОГ аэро джет».

ТОП-10 побед Еремеева в 2013 году

В марте 2013 года «Энергоатом» по результатам тендера заключил соглашение с «ВОГ Аэро Джет», входящей в группу «Континиум» Игоря Еремеева, на поставку дизельного топлива для Запорожской АЭС на сумму 10,74 млн грн. По данным «Вестника государственных закупок», с начала собирались заказывать 1148 т топлива, но между акцептом и подписанием договора количество дизеля уменьшили до 822 т, однако цена осталась на уровне акцептованного - 13056 грн.

Далее идет май – особо удачный для Еремеева. Он в рейтинге госзакупок, сделанных в этом месяце, опередил даже Рината Ахметова.

Так, группа Еремеева «Континиум» (в нее входит «Золотой Экватор») в мае заключила контракт на поставку «Укрзализнычпостачу» дизельного топлива на 1,5 млрд грн. На эти поставки претендовали еще 4 компании, причем с предложением меньшей цены, но оно было отвергнуто. Стоит отметить, что тендеры «Укрзализнычпостача» компании Еремеева выигрывают с завидной регулярность, начиная с 2008 года, являются одним из главных поставщиков топлива для поездов.

Также в мае «Энергоатом» по результатам тендера заключил соглашение с «Золотым Экватором» на поставку бензина и дизтоплива на 83,96 млн гривен. Как пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок», зафиксированные на тендере цены были значительно выше рыночных. В конкурсе принимали участие еще четыре компании, предлагали топливо дешевле, но без объяснения причин победителем была выбрана дорогая заявка.

В конце мае «Золотой Экватор» стал победителем тендера Министерства внутренних дел на поставку топлива в 2013 году на сумму 256,9 млн грн. Кстати, дорогой бензин Еремеева в приоритете миллионеров с 2011 года.

В июне «Золотой экватор» выиграл тендер на поставку топлива Службе автомобильных дорог Киевской области Госагентства автомобильных дорог Украины. Сумма подряда – свыше 1 млн грн.

В этом же месяце у «Золотого Экватора» закупила топливо автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады. Предпочтение было отдано бензину марки А-95 «Премиум». Согласно данным «Вестника госзакупок», сумма контракта составила почти 200 тыс. грн. – в этой истории характерен заказчик, нежели «барыш».

В сентябре «Золотой экватор» выиграл тендер на поставку топлива «Укрпочте» на 28,9 млн грн. Как пишет сайт «Наші гроші», на тендер подавала заявку еще одна компания, которая предлагала топливо дешевле, но увы, ее предложение осталось «незамеченным».

В ноябре «Укрпочта» провела еще один тендер, но уже на большую сумму - 57,9 млн гривен. Победителем, по данным «Вестника государственных закупок», вновь стал «Золотой Экватор».

В ноябре ГП «Администрация морских портов» по результатам тендера заключило ряд соглашений с «Золотым Экватором» на поставку топлива на общую сумму 30,23 млн гривен.

И, наконец, рекордный декабрь 2013 года: «Укрзализнычпостач» по результатам тендера заключил соглашение с ООО «ВОГ Аэро Джет» на поставку дизтоплива на общую сумму 2,62 млрд грн. Фирма «ВОГ Аэро Джет» входит в группу «Континиум» Еремеева. И самое интересное, единственным конкурентом фирмы на этом тендере стало ООО «Укрпостач-Нефтетрейд», также принадлежащее Еремееву. С 2011 года «Укрпостач-Нефтетрейд» получил подряды «Укрзализныци» на 5,66 млрд грн.

Вот такая история на рынке нефтепродуктов прошлогодней давности. Очень не хотелось бы, чтобы она повторилась в 2014 году, да и в целом.

Елена Быстрицкая