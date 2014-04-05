Немецкая RWE готова начать поставки газа в Украину

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании Майкла Мерфи.

"Мы готовы поставлять газ в соответствии с рамочным соглашением, когда и если договоримся с "Нафтогазом", - передает его слова ИТАР-ТАСС.

Между RWE и "Нафтогазом" ранее было заключено рамочное соглашение о поставке до 10 млрд кубометров топлива в год из европейских объемов.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля, председатель «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной относительно Черноморского флота, в частности харьковских соглашений, отменил льготную таможенную пошлину на газ для Украины, которая предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.