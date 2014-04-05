Россия недополучила более $11 млрд из-за скидки на газ для Украины - Миллер

Россия оценивает в 11 миллиардов 400 миллионов долларов недополученные бюджетом доходы из-за применения, по харьковским соглашениям, скидки для Украины на газ, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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"За период действия харьковских соглашений, за период действия этой скидки, сумма скидки составила 11 миллиардов 400 миллионов долларов. Это та сумма, которую недополучило российское правительство, российских бюджет", — сказал Миллиер в интервью телеканалу НТВ, сообщает РИА Новости.

"Когда сейчас денонсированы харьковские соглашения, надо понимать, что исчез и предмет договора, поскольку Россия платила за пребывание Черноморского флота на Украине, в Севастополе в счет будущего договора, в счет продления договора, то есть Россия платила авансом. С учетом этого сумма в 11 миллиардов 400 миллионов долларов, это долг, который образовался у Украины перед Российской Федерацией", — объяснил он.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена в установленном порядке взыскать недополученные доходы бюджета в связи с предоставлением Украине скидки на газ по харьковским соглашениям. По его словам, в настоящий момент РФ рассматривает вопрос о возможности применения соответствующих компенсационных механизмов. Такое поручение дано для того, чтобы эту часть неполученных российским бюджетом доходов взыскать в установленном порядке.