Газпром сомневается в законности реверса газа из ЕС в Украину

Об этом сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью каналу "Россия-24". По его словам, готовые вести такие поставки европейские компании должны очень внимательно посмотреть на законность подобного рода операций.

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Глава украинского минэнерго Юрий Продан ранее заявил, что Украина налаживает реверсные поставки из Европы. В частности, Киев пытается договориться о реверсе газа со Словакией, сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, "если говорить о реверсных поставках, то тут можно задаться несколькими вопросами", в том числе, реально ли физически осуществить реверс газа из Европы в Украину.

"Есть большие сомнения в отношение того, что могут быть осуществлены реверсные поставки физически из Словакии, например в район Донецка, Харькова или Киева. А если это так, то тогда возникает другой вопрос о том, что если это не физический реверс, а некий это виртуальный реверс на бумаге, то как украинская сторона может распоряжаться газпромовским газом в украинской трубе, поскольку пункты сдачи у нас находятся в Европе? Конечно, нужно очень внимательно посмотреть, является ли такого рода схема законной", — сказал Миллер.

По его словам, "в этой связи этот вопрос требует очень внимательного изучения и рассмотрения". "В том числе, я думаю, что и европейские компании, которые готовы осуществлять поставки газа на Украину в реверсном режиме, должны очень внимательно, очень внимательно посмотреть на законность такого рода операций", — добавил он.

"Труба не может одновременно работать в аверсном и реверсном режиме, а если речь идет о разменных операциях, некоем виртуальном "свопе", некоем виртуальном реверсе, то надо понимать, что газ, который остается на территории Украины, это наш газпромовский газ, и никто, кроме "Газпрома", не может им распоряжаться так, как считает необходимым", — сказал Миллер.