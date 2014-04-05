Продан и Коболев летят в Брюссель договариваться о реверсе газа

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, а также глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 8 апреля осуществят рабочий визит в Брюссель, где обсудят вопрос реверсных поставок газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Вас (Юрия Продана - УНИАН) и главу «Нафтогаза» ждут 8 апреля в Брюсселе, у вас есть конкретные директивы на проведение переговоров. Прошу вас, нам нужна конкретика. Это решение по реверсу, по диверсифицированным поставкам, и решения по модернизации и общей эксплуатации», - сказал Яценюк.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина рассчитывает реализовать проект по модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы совместно с европейскими партнерами и американскими инвесторами.

Кроме того, Продан отмечал, что предположительный объем реверса газа из Европы в Украину может составить до 20 млн кубометров в сутки.