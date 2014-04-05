Яценюк: Цену в $500 мы не принимаем, готовы покупать российский газ только по $268

Украина считает неприемлемой цену на российский газ в 485 долларов за одну тысячу кубометров и готова покупать его по цене 268 долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая сегодняшнее заседание правительства.

“Руководитель “Нафтогаза” был на переговорах в Москве. Вчера мы четко и официально заявили нашу позицию — Украина готова дальше покупать природный газ по цене, которая существовала начиная с начала текущего года, — это 268 долларов. Это приемлемая сбалансированная и рыночная цена”, - отметил Яценюк.

Он также добавил, что Украина готова осуществить все расчеты за ранее поставленный из РФ газ.

“И мы ожидаем официального ответа от российской компании “Газпром”, - сказал премьер.

Он подчеркнул, что “никаких экономических оснований для роста цен на природный газ не существует, основной энергетический продукт — нефть — снизился в цене до 99 долларов, а именно к этому показателю привязывается в целом стоимость энергетических продуктов в мире”.

“Поэтому политическое давление является неприемлемым, и цену в 500 долларов мы не принимаем”, - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, российская компания "Газпром" объявила о повышении цены на газ для Украины с 1 апреля до 385,5 доллара с 268,5 доллара за тысячу кубометров. Холдинг отменил предоставленную в декабре скидку из-за невыполнения украинской стороной обязательств по погашению долга за газ, который сейчас составляет 1,7 млрд долларов, и отсутствия 100-процентной оплаты текущих поставок. После отмены и второй скидки, которая предоставлялась в рамках соглашения по Черноморскому флоту, цена газа вырастет еще на 100 долларов - до 485,5 доллара за тысячу кубометров.

Федеральный закон, по которому прекратили свое действие некоторые российско-украинские соглашения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, президент России Владимир Путин подписал 2 апреля.



