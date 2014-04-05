Украина будет модернизировать ГТС совместно с европейцами и американцами

Украина рассчитывает реализовать проект по модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы совместно с европейскими партнерами и американскими инвесторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы подписывали меморандум о модернизации ГТС вместе с европейскими партнерами и считаем необходимым решить вопрос общей модернизации и общей эксплуатации ГТС со странами ЕС и инвесторами США. И мы ожидаем ответа от наших партнеров - конкретного и ответственного», - сказал Яценюк.

По его словам, Украина является участником Энергетической хартии, и на текущий момент есть все условия для имплементации Третьего энергопакета.

«Есть все условия и возможности, чтобы кардинально изменить, либерализировать и европеизировать рынок поставок природного газа в целом в Европе. И это должно начаться с Украины», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 4 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что украинская газотранспортная система нуждается в модернизации, и Европейский Союз готов финансово помочь в этом процессе.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

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Справка УНИАН. Третьим энергопакетом ЕС, который был одобрен в 2009 году, предусмотрено требование разделить вертикально-интегрированные энергетические компании на добывающие и поставляющие энергоносители.

Он вызывает недовольство со стороны России.

РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета.

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Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину в Европу до 80% своего газа.