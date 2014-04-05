Украина обратится в суд, если не договорится с РФ о цене на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы будем договариваться, если не договоримся - есть процедура обращения в арбитраж в Столкгольме», - сказал Продан.

Читайте такжеЯценюк: цену в $500 мы не принимаем, готовы покупать российский газ только по $268

При этом он добавил, что «время на переговоры не потеряно».

По словам Продана, Украина пока не получила от российской стороны положительного ответа относительно возможного снижения цены на газ и пересмотра объемов закупки российского газа.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля глава Минфина Украины Александр Шлапак отмечал, что Минфин ожидает повышения цены газ, который импортируется из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом он подчеркнул, что Украина не признает денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются, и в этом случае имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.

3 апреля председатель «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в частности харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.