Украина готовится к возможному отключению Россией газа

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил разработать план действий на случай, если Россия ограничит или прекратит поставки природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

“Мы понимаем, что следующим шагом России будет ограничение поставок природного газа. План, как всегда... Краны крутят, чтобы получить временные аплодисменты. Поэтому наша сегодня задача — мы должны готовить два варианта развития событий. В том числе тот вариант, когда Россия ограничивает и перекрывает поставки газа на территорию Украины”, - отметил премьер.

Яценюк также добавил, что в случае реализации проектов по реверсным поставкам газа в Украину из Европы через Словакию, Венгрию и Польшу, Украина сможет ежегодно получать до 20 млрд кубометров газа, который на 100-150 долларов будет дешевле, чем российский.

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